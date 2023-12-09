Москва, 9 декабря, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Даже если США и ЕС решат поделиться с Украиной какими-то военными кораблями, то она едва ли их получит, так как Турция соблюдает конвенцию Монтрё и не пропустит такие суда в Чёрное море, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Об этом он заявил 9 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее эксперт аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса сказал, что ВСУ не смогут получить от Запада военные корабли, так как их могут перехватить ВС РФ.

Как отметил Кнутов, глава киевского режима Владимир Зеленский уже поднимал эту тему, так как ему будто бы нужны корабли для охраны сухогрузов, которые везут зерно.

«Но мы прекрасно понимаем, что эти сухогрузы идут на Украину гружёные оружием. И Зеленскому пообещали решить этот вопрос. Однако на сегодняшний день Турция соблюдает конвенцию Монтрё и не пропускает как наши военные корабли из Чёрного моря, так и западные в Чёрное море. Поэтому трудно сказать, каким образом Запад собирается передать Украине корабли», — сказал Кнутов.

Впрочем, как подчеркнул Кнутов, остаётся вариант через Дунай — немного по Чёрному морю, и суда оказываются в Одессе либо в Николаеве. Но здесь речь скорее может идти о катерах, нежели корветах или фрегатах.

«Теоретически это могут быть даже ракетные катера. У нас в СССР была практика создания ракетных катеров, и они неплохо себя показали при решении тех или иных задач. Но у натовцев это не так распространено. Хотя, с другой стороны, для Украины могут пойти навстречу и сделают такие катера, даже если их сейчас нет. Но насколько эти суда окажутся эффективными, сказать сложно, поскольку ракетные катера задачу охраны контейнеровозов не решат», — уверен эксперт.

Кроме того, он напомнил, что у России есть высокоточные корабельные ракеты, и они могут отработать по таким кораблям очень эффективно.

Так что, скорее всего, проект передачи Украине военных судов едва ли удастся реализовать, так как у Украины нет средств борьбы с противокорабельными ракетами.

«Максимум, о чём можно говорить, так это о катерах различного типа, которые действительно поставляются на Украину и участвуют в тех или иных операциях. Но это так называемый «москитный флот», который в своё время рекламировал Порошенко и пытался реализовать этот проект на собственных предприятиях, переводя деньги из украинского бюджета в свой карман. Проект ожидаемо провалился», — подытожил Кнутов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Мендосы, если Запад выделит Украине корабли, то они пойдут через Чёрное море, где их могут перехватить русские. Более того, он считает, что корабли для ВСУ поставлять опаснее, чем другие виды оборудования.

До этого, 25 ноября, Зеленский заявил, что Киев договорился со своими союзниками о предоставлении Украине военных кораблей для сопровождения грузовых судов в «зерновом коридоре» в Чёрном море.

Комментируя эти слова, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев использует любые мотивы для милитаризации. Она считает, что декларируемая цель охраны боевыми кораблями судов, перевозящих зерно, — это абсолютное прикрытие для потенциальных военных авантюр киевского режима и его западных кураторов в акватории Чёрного моря.