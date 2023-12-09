Москва, 9 декабря, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Украинская певица Вера Брежнева потребовала от заказчиков своих новогодних выступлений тонированный Mercedes S-класса и усиленную охрану. Об этом пишет издание Lenta.ru, со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Вера Брежнева

Согласно райдеру артистки (перечень условий и требований, предъявляемых к организаторам выступлений), заказчики концертов должны предоставить ей Mercedes S-класса с водителем, который будет молчать в поездке и не будет использовать духи.

Певица отметила, что для неё важно, чтобы администрация отеля, в котором она будет пребывать, заклеила все камеры видеонаблюдения в зонах переодевания, а также занавесила окна плотными шторами.

Список требований содержит тёмный кабинет за кулисами, стыки которого необходимо заклеить чёрным и красным тейпом для избежания проникновения света, а также гримёрка с чаем, имбирём, лимоном, мятой, мёдом и фруктами.

Как передавало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине Брежнева уехала из России со своим мужем Константином Меладзе. В феврале их особняк в посёлке «Миллениум парк» в Истринском районе Подмосковья выставили на продажу. Трёхэтажный дом площадью 700 кв. м оценили в 299 млн рублей.

В октября певица сообщила о разводе со своим мужем. Перед этим в СМИ отмечали, что пара перестала публиковать совместные фотографии и носить обручальные кольца.