Москва, 9 декабря, 2023, 18:05 — ИА Регнум. В павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия» прошло соревнование в сфере информационной безопасности Sibintek CTF-2023. Участники выполняли задания в формате OSINT (поиск и анализ данных из открытых источников в интернете). Этот матч стал завершающим в сезоне 2023 года.

Пресс-служба НК «Роснефть» «Роснефть» провела турнир по информационной безопасности

Соревнования Sibintek CTF проходили в течение 2023 года в несколько этапов, в них участвовали около 200 сотрудников «Роснефти» в личных и командных дисциплинах.

Сегодня, 9 декабря, сразиться с профессионалами могли и посетители павильона «Роснефти». Свои силы в Sibintek CTF-2023 испытали более 500 гостей экспозиции, заодно в доступной игровой форме они узнали о базовых правилах защиты своих цифровых данных. Кроме того, в рамках Sibintek CTF-2023 была проведена тематическая викторина, за правильные ответы выдавались памятные призы.

Соревнования Sibintek CTF проводятся второй год подряд и являются ключевым мероприятием компании «Сибинтек» (IT-интегратор «Роснефти») по направлению информационной безопасности. В 2024 году планируется расширение программы соревнований, создание специальных форматов и номинаций для студентов и молодых специалистов.

«Роснефть» — один из лидеров IT-разработок и инновационных изменений в российской нефтегазовой отрасли. Компания делает ставку на цифровизацию во всех областях деятельности, которая является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030».

Активное внедрение цифровых технологий требует повышенного внимания к вопросу информационной безопасности, который является ключевым не только на уровне работы «Роснефти», но и всей страны. Проведение таких масштабных соревнований как Sibintek CTF позволяет повысить уровень информационной безопасности компании и справиться с киберугрозами.

Соревнования состоялись в рамках проходящих в павильоне «Роснефти» до 10 декабря дней IT. В течение этих тематических дней гости павильона могут ознакомиться с IT-разработками компании и ее дочерних обществ. Сегодня свои цифровые разработки презентовали научные институты «Роснефти» из Томска, Красноярска и Уфы.

Кроме того, в течение всех дней IT посетители павильона могут попробовать специальные VR-тренажеры и осмотреть интерактивный 3D стол, на котором с помощью тачскрина можно изучить модель центрального пункта сбора нефти на месторождении «Уватнефтегаз» в Тюменской области.