Москва, 9 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Движение юнармейцев объединяет энергичных и целеустремлённых ребят, готовых приносить пользу Родине и быть сопричастными её судьбе, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к «Юнармии».

РИА Новости

Он отметил, что движение было создано, чтобы объединить молодых людей, неравнодушных к России, её истории и культуре, всегда готовых приносить родной стране пользу. Символично и правильно, что Всероссийский слёт «Юнармии» проходит в День Героев Отечества — очень важный и значимый праздник.

Ратные и трудовые подвиги героев, проявления их особой отваги, самоотверженности и силы духа, примеры бескорыстия и преданности Родине — это неотъемлемая часть национальной истории и самый яркий пример патриотизма, который даёт понимание, что значит любовь к родной земле и ответственность за её будущее, сказал президента.

Жизнь таких людей, добавил он, служит для юнармейцев и всех молодых российских граждан надёжным ориентиром, позволяет сверять верность своих помыслов и поступков, питает стремление стать лучше. Энергичные и целеустремлённые юнармейцы, которые активно помогают волонтёрам и поисковикам, заботятся о старшем поколении, участвуют в проектах, посвящённых участникам СВО, знают об этом не понаслышке.

«Желаю вам не сбавлять темп вашей работы, постоянно развиваться и идти только вперёд. Успехов вам во всех ваших начинаниях и всего самого доброго», — заключил Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября в День народного единства один из юнармейцев вручил Владимиру Путину значок «Юнармии». Президент возложил цветы к установленному на Красной площади в Москве памятнику лидерам народного ополчения Минину и Пожарскому, а также побеседовал с участниками церемонии. Участник движения рассказал Путину, что значок служит вечным символом братства и единения всех юнармейцев, где бы они ни находились. Президент поблагодарил мальчика и принял значок.