Астана, 9 декабря, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Жители северных регионов Казахстана получили СМС о понижении температуры до минус 380 градусов, позднее в компании-операторе объяснили случившееся техническим сбоем и сообщили, что абонентам незамедлительно было направлено и корректное сообщение, передаёт 9 декабря «РИА Новости».

(сс) Донат Сорокин / ТАСС

Такие уведомления от экстренных служб получили, в частности, абоненты Tele2 в Северо-Казахстанской области (СКО).

«Восьмого декабря на территории СКО сильный мороз — до минус 380 градусов. Отмена занятий 0-11 классы», — было сказано в сообщении.

Ошибка в сообщении активно обсуждалась жителями региона в социальных сетях и вызвала массу иронических комментариев о том, что, несмотря на «апокалипсис», 8 декабря будет обыкновенным рабочим днём.

В пресс-службе Tele2 объяснили ошибку техническим сбоем.

«Произошла техническая ошибка. В рассылке значок градуса (°) был заменен на ноль. После обнаружения некорректной цифры всем абонентам региона, куда пришли сильные морозы, было отправлено исправленное сообщение», — отметили в пресс-службе.

Гидрометеорологическая служба Казахстана ранее сообщала жителям, что под влиянием арктического антициклона на большей части территории страны ожидается морозная погода, температура местами должна была составить до минус 43 градусов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 9 декабря в Министерстве энергетики России сообщили, что 8 декабря в ЕЭС России, ОЭС Сибири и Северо-Запада были зафиксированы рекордные уровни потребления электромощности и был обновлён исторический максимум потребления — 168 765 МВт. Новые исторические максимумы установлены в Красноярском крае, Иркутской области, Татарстане, Ингушетии, Якутии и Калужской области. С сохранением морозов прогнозируется дальнейшее увеличение потребления.

Ранее метеорологи предупредили жителей северных районов Иркутской области о наступлении аномальных морозов. В период с 7 по 11 декабря в регионе прогнозируется похолодание до минус 50 градусов.