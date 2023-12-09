Москва, 9 декабря, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на президентские выборы пройдёт 16 декабря в киноконцертном зале «Зарядье». Об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей России актёр Владимир Машков.

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«Я предложил обратиться в киноконцертный зал «Зарядье», чтобы провести в субботу собрание. Тут же я позвонил Ивану Александровичу Рудину, директору, и он сказал, что поддержит нашу инициативу, и я надеюсь, что наше собрание пройдёт в субботу, 16 декабря, в «Зарядье». Собрание группы избирателей», — заявил Машков по итогам установочного заседания инициативной группы по выдвижению Путина на выборы.

Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок 8 декабря в Кремле, где проходила церемония вручения государственных наград. К Путину обратился Герой ДНР, спикер парламента республики Артём Жога. Он попросил действующего президента России выдвинуть свою кандидатуру на выборах в следующем году.

Отвечая на вопрос об участии в выборах, Владимир Путин заявил, что в разное время у него были по этому вопросу «разные мысли», но сейчас такое время, что он счёл необходимым баллотироваться.

Путину доверяют более 78% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно данным исследования, у 78,5% опрошенных российский лидер вызывает доверие и только у 17,3% — нет.

Управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова, ссылаясь на проведённый соцопрос, ранее сообщила, что порядка 70% граждан России считают, что президент должен баллотироваться на новый срок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания Путина по переизбранию на новый президентский срок де-факто началась, но он ещё выполнит все необходимые формальности. Песков напомнил, что Путин ещё не зарегистрирован кандидатом.