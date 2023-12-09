Минск, 9 декабря, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Старший тренер белорусской сборной по фристайлу Максим Густик скончался в возрасте 35 лет. Об этом пресс-служба министерства спорта и туризма Белоруссии сообщает 9 декабря в Telegram-канале.

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«Выражаем глубокие соболезнования и разделяем скорбь родных и близких. Пусть слова сочувствия поддержат вас в эту трудную минуту и помогут пережить боль утраты», — говорится в сообщении министерства.

В Национальном Олимпийском комитете уточнили, что Густик погиб в ДТП. По информации минского ГАИ, 35-летний мужчина скончался в результате наезда автомобиля на проспекте Пушкина. Это произошло 9 декабря в 01:30.

Максим Густик родился 1 мая 1988 года в Минске. Выступал в лыжной акробатике, в 2006 и 2007 годах побеждал на молодёжных чемпионатах мира. В 2015 году завоевал бронзу на чемпионате мира, участвовал в Олимпийских играх в 2018 и 2022 годах. В последнее время тренировал сборную Белоруссии.