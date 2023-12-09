Москва, 9 декабря, 2023, 17:46 — ИА Регнум. На севере Москвы водитель легкового автомобиля погиб за рулём из-за оторвавшегося тромба, сообщил столичный департамент транспорта 9 декабря в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«На Новомихалковском 3-м проезде (в районе д. 8) водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в столб. На месте работают оперативные службы города», — написала пресс-служба департамента.

По данным ГИБДД, водитель скончался в результате отрыва тромба.

До этого, 3 декабря, в Подмосковье после ДТП водитель грузовика скончался от сердечного приступа.

По данным источника ИА Регнум, на 50 км автодороги «ЦКАД» автомобиль «ДАФ», за рулём которого находился водитель 1964 года рождения, столкнулся с автомашиной «Скания». Однако при оформлении административного материала водитель «ДАФ» почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу, где он скончался.

Кроме того, 17 ноября стало известно, что у совершившего наезд на автобусную остановку в Калининграде водителя случился инсульт.

Уточнялось, что ДТП произошло на пересечении улиц Инженерной и Киевской. В правоохранительных органах отметили, что водитель не покинул место аварии. В результате столкновения погибла 7-летняя девочка. Всего ранения получили три человека.