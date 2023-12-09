Приозерск, Ленинградская область, 9 декабря, 2023, 17:23 — ИА Регнум. В Ленинградской области задержали мужчину за избиение 12-летнего подростка. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Кадр из видео

Отмечается, что ранее в соцсетях сообщалось об избиении мужчиной 12-летнего мальчика в посёлке Сосново Приозерского района.

По данным следствия, 7 декабря подозреваемый умышленно, из хулиганских побуждений, нанес подростку удары по голове и телу, причинив множественные ушибы.

«В отношении мужчины 1988 года рождения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан», — говорится в сообщении.

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Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, дочь задержанного и пострадавший мальчик учатся в одной школе. Мужчина избил подростка из-за того, что тот якобы систематически издевался над его дочерью.

Как сообщало ИА Регнум, в Зимовниковском районе Ростовской области мужчина бросил на пол и ударил по голове семилетнего школьника. Во время тренировки между 49-летним мужчиной и школьником произошёл конфликт, во время которого взрослый поднял мальчика над полом и отпустил. До этого пострадавший побил сына мужчины.