Осло, 9 декабря, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Тренировочные похороны однополчан добавлены в подготовку норвежских военных в связи с конфликтом на Украине и возросшей, как считают в Норвегии, угрозой для страны. Об этом сообщает NRK.

NRK

Побывавшие в боях офицеры стараются подготовить новобранцев к потере сослуживцев и другим моральным издержкам, а не только к активному участию в боевых действиях.

«Они практикуют гибель людей и захоронение однополчан», — говорится в материале.

Учения с частичным выведением отряда из строя прошли на полигоне Сетермоэн в Тромсё. Солдаты тренировались оказывать помощь раненым. Но в других сценариях были и смертельные случаи, рассказали изданию военные.

По словам командира батальона Альберта Веделера, военных готовят к реальной ситуации, которая может произойти в Норвегии, — вторжению «врага с востока».

Старший сержант батальона Стиан Мо добавил, что тренироваться нужно не только в стрельбе, применении боевых приёмов и владении оружием. Также нужно «развивать голову».

Командир батальона Бьёрн Андерсен отметил, что тренировки солдат всегда были приближены к реальности, но теперь «реальность войны стала ближе, и это затрагивает всю армию». Конфликт на Украине, сказал он, мотивирует на понимание того, что нужно для победы.

Офицер Веделер добавил, что мысль о потере однополчан пока что далека, но после упражнений размышления об этом стали привычнее. Солдаты теперь более подготовлены к этому, считает он.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве не раз подчёркивали, что страны НАТО занимаются нагнетанием напряжённости. Так, в ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно так в Кремле рассматривают предложение главы Объединённого командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике Александера Зольфранка о создании «военного шенгена». По его словам, альянс всегда считал Россию условным противником, а теперь считает очевидным противником. Это нагнетание напряжённости в Европе, которое имеет свои последствия.