Москва, 9 декабря, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что основной задачей киевского режима является убить как можно больше русских. Об этом она сообщила в письменном интервью французскому агентству AFP.

Алексей Майшев/ИЗВЕСТИЯ Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Дипломат отметила, что события, произошедшие после 24 февраля 2022 года, полностью подтвердили оправданность проведения специальной военной операции.

В течение этого времени киевский режим явил миру свою истинную неонацистскую сущность и наглядно показал, что человеческие жизни для него не имеют никакой ценности, указала Захарова.

Она добавила, что с самого начала боевых действий неонацисты цинично используют мирных жителей в качестве «живого щита», зверски обращаются с российскими военнопленными.

«Основная их задача в этом конфликте — убить как можно больше русских», — подчеркнула дипломат, добавив, что помимо этого, за минувшие девять лет киевский режим принял расистские законы о запрете всего русского в сферах образования, культуры и СМИ.

Захарова напомнила, что на Украине проводят на улицах факельные шествия, как это делали в Третьем Рейхе, а первоклашки идут в школу под песни, в которых призывают убивать русских.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что официальные лица, представляющие киевский режим, перестали стесняться своей неонацистской сущности и открыто призывают к убийству русских. Он добавил, что Россия не могла не помочь многострадальному населению Донбасса и не защитить от этого бесчеловечного режима жителей Запорожской и Херсонской областей.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что в нынешнем своём состоянии киевский неонацистский режим будет постоянно представлять прямую угрозу России. В этой связи, помимо защиты жителей России и охраны границ страны целью будущих действий РФ, по его словам, должен стать полноценный демонтаж политического режима Киева. Медведев также отмечал, что в ходе спецоперации на Украине Россия борется не с украинским народом, а с нацистами.

Президент России Владимир Путин заявлял, что есть все основания считать действующий киевский режим неонацистским. Российский лидер напомнил, что киевский режим прославляет нациста Степана Бандеру, а боевики ВСУ продолжают практику заградотрядов и расстрела гражданских лиц в Донбассе.