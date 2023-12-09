Москва, 9 декабря, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова у себя в Telegram-канале прокомментировала просьбу Елены Зеленской, супруги главы киевского режима Владимира Зеленского, к Западу о продолжении финансирования Киева.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Елена Зеленская в интервью телеканалу BBC попросила Запад продолжить оказывать помощь Украине. А то брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов с Украины», — написала дипломат.

Ранее, 9 декабря, Зеленская в интервью «Би-би-си» заявила, что в случае прекращения финансовой помощи Запада, Украине грозит смертельная опасность. По её словам, Киеву «очень нужна помощь Запада», так как её продолжение является «вопросом жизни» для Украины.

До этого, 2 октября, издание The Nation выпустило статью, в которой говорилось, что Зеленская потратила в бутике ювелирного дома Cartier в Нью-Йорке миллион долларов. Издание ссылалось на консультанта бутика, которая сообщила о визите супруги Зеленского у себя в соцсетях. Работница рассказала о надменном поведении Зеленской, которая не хотела слушать её рекомендации по выбору украшений и потребовала менеджера.

Кроме того, сотрудница магазина опубликовала копию чека на 1,1 миллион долларов, и отметила, что после Cartier Зеленская зашла в магазины Gucci и Armani, в целом посетив десяток люксовых бутиков.

Уточнялось, что консультантку после визита Зеленской уволили, не объяснив причину. При этом официально эта информация не подтверждалась.