Москва, 9 декабря, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Ветераны СВО заслуживают особой благодарности за то, что находят возможность передавать молодёжи свою любовь к России. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на торжественной церемонии награждения лауреатов национальной премии «Патриот-2023» в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Кирилл Зыков/РИА Новости Сергей Кириенко

Кириенко напомнил, что одна из основных номинаций премии называется «Герои среди нас».

«Это и военнослужащие, сегодня героически исполняющие свой долг в зоне спецоперации, это волонтёры, это врачи, это учителя. Но, к сожалению, многие из настоящих наших героев порой не просто рискуют своей жизнью, но и отдают свою жизнь, защищая страну и защищая других», — заявил он.

Кириенко объявил минуту молчания в память о погибших. Он поблагодарил ветеранов СВО за то, что они находят время, силы и возможность передавать свой опыт, свой пример, своё отношение к стране, подрастающему поколению.

Он указал на то, что в настоящее время против России крайне жёстко и агрессивно ведётся информационная война.

«Это война за то, во что будет верить следующее поколение россиян, потому что до той поры, пока мы вместе, пока мы сплочены, пока мы опираемся на традиционные ценности, на память и уважение к героям предшествующих поколений, к истории нашей страны, с нами ничего нельзя сделать», — указал Кириенко, добавив, что именно поэтому за умы молодёжи ведется такая беспрецедентная война.

Есть такая формула: «настоящий патриот только тот, у кого дети патриоты», добавил Кириенко, уточнив, что если человек в чём-то по-настоящему убеждён, только тогда он сможет передать свои убеждения следующему поколению.

«Для того, чтобы передать чувство любви к своей стране, надо самому искренне и беззаветно её любить», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, марки с фото героев спецоперации появились в почтовом обращении. Серия посвящена российским военнослужащим, которые проявили отвагу, мужество и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга и удостоены звания Героя России посмертно. Тираж марок — по 60 тысяч экземпляров каждой. Все марки с 9 декабря поступили в почтовое обращение, их можно приобрести в отделениях почтовой связи.

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» 8 декабря заявил, что подвигами участников специальной военной операции гордится вся Россия. Российский лидер отметил, что солдаты и офицеры, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.

Ранее Путин заявил, что страна отдаёт должное стойкости всех бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. По его словам, все военные вне зависимости от национальности сражаются за Россию. Путин подчеркнул, что заинтересованность в судьбе Родины и готовность защищать её являются отличительными чертами русского народа.