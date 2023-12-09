Москва, 9 декабря, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Заявление главы Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьяна Коу о недопуске российских легкоатлетов на Олимпиаду в Париже, цинично, но не вызывает удивления. Об этом 9 декабря заявил победитель и призёр чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Григорий Сысоев/РИА Новости Сергей Шубенков

«Вчера заявление сначала сделал МОК, вдогонку — Коу. Удивления и то, и другое у меня вызвало ноль», — приводит слова Шубенкова «РИА Новости».

По словам спортсмена, до последнего была некоторая надежда, иррациональное чувство, которое живо, несмотря ни на что.

Шубенков добавил, что заявление Коу не повлияет на его намерение продолжать карьеру и принять участие в Играх дружбы и БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, в МОК заявили, что допустят российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр в нейтральном статусе. При этом национальная символика России и Белоруссии будет запрещена на всех официальных мероприятиях на Олимпийских играх.

При этом Коу заявил, что World Athletics не допустит легкоатлетов из России на Игры. Тем самым он проигнорировал решение МОК о допуске россиян в нейтральном статусе. Он подчеркнул, что не исключает появления российских спортсменов на Олимпиаде, но не в лёгкой атлетике.