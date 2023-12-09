Вашингтон, 9 декабря, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Стратегия президента России Владимира Путина в конфликте на Украине доказала свою эффективность, пишет американское издание Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что спустя почти два года после начала конфликта Украина сталкивается с огромными проблемами.

«В то время как стратегия Путина, направленная на ожидание, пока западные союзники сломаются, похоже, работает», — говорится в статье.

Автор также отметил, что даже официальные лица в Киеве признают, что контрнаступление уже не приведёт к прорыву, а киевскому режиму приходится убеждать всё более скептически настроенный Запад продолжать вооружать их.

«Следующие несколько месяцев вряд ли принесут какие-либо заметные результаты (для Украины)», —заключается в статье.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине Россия стала сильнее, это заявление президента РФ Владимира Путина оказалось правдивым, соответствующей точкой зрения 5 декабря поделилась внешнеполитический обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Энн Дорит Бой.

22 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили такие переговоры, отметил Путин, напомнив, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять.

16 октября глава государства заявил, что потери украинской армии в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. Президент также заверил, что Россия высоко ценит предложения Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине.