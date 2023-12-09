Москва, 9 декабря, 2023, 18:43 — ИА Регнум. США надеются убедить киевский режим снять запрет на усыновление украинских детей американскими гражданами, так как это позволит им восстановить схлопнувшийся с начала СВО бизнес. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 декабря заявил политолог Владимир Корнилов.

Cecilia Fabiano/Global Look Press

Ранее стало известно, что член палаты представителей США Крис Смит подготовил резолюцию, призывающую власти Украины отменить введённый в 2021 году запрет на усыновление украинских детей гражданами Соединённых Штатов Америки.

«Трудно сказать, чем именно руководствуется именно Крис Смит, но американцы изначально выступали против подобных ограничений. Не секрет, что Запад активно использовал Украину в качестве (пардон за цинизм) фермы для выращивания детей. Суррогатное материнство на Украине было хорошо поставленным бизнесом. И с началом Специальной военной операции и введения Украиной этих ограничений бизнес накрылся. Это резко ударило по соответствующему рынку. В Европе таких ограничений гораздо больше. Азия далека и неудобна», — рассказал Корнилов.

Поэтому, как пояснил Корнилов, США надеются «восстановить эту золотую жилу» на Украине.

По мнению политолога Алексея Мухина, киевский режим прислушается к просьбам из США, но в конечном итоге всё будет зависеть от выделения американской помощи. Сейчас Украина всё подвязывает под это. Кроме того, он согласился, что при таком развитии событий поведение Киева всё больше напоминает торговлю детьми.

Ранее ИА Регнум сообщало, что конгрессмен-республиканец Смит заявил, что процедура усыновления — чрезвычайно полезный способ соединить детей, нуждающихся в родителях, с семьями, которые готовы «открыть свои сердца и дома» для них. Поэтому, как полагает Смит, Палата представителей должна призвать правительство Украины пересмотреть и изменить своё решение о приостановке усыновления и размещения в приёмных семьях украинских детей гражданами США.

До этого постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя заявил, что киевские власти совершают преступления против детей. По его словам, весьма распространённой практикой является отбор детей у родителей, отказывающихся эвакуироваться из зоны, примыкающей к боевым действиям, в ожидании прихода российских солдат, которых они воспринимают в качестве освободителей.

А в начале мая 2023 года стало известно, что американская семейная пара из Индианы Майкл и Кристин Барнетт удочерила 13 лет назад шестилетнюю девочку с Украины, однако она оказалась совсем не ребёнком, а взрослой женщиной, страдающей психическим расстройством и редкой формой карликовости — врожденной спондилоэпифизарной дисплазией. Со временем приёмные родители начали сомневаться в её возрасте, столкнувшись с агрессией при бытовом общении. Только спустя несколько лет американцам удалось убедить суд, что Наталья — взрослая женщина, а не безнадзорный ребенок.