Донецк, 9 декабря, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Российский снайпер с позывным Покемон закрыл сослуживцев от взрыва польской мины и остался жив. Об этом 9 декабря сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

По информации источника, когда командир вёл за собой группу, прямо перед ним прилетела мина, и снайпер, который с 2016 года служит добровольцем, закрыл своих товарищей, получив множество ран.

«Покемон словил почти все осколки: в голову, спину, ноги, а ребята остались практически невредимы», — говорится в публикации.

Отмечается, что больше всего осколками задело позвоночник. Пострадавший перенёс шесть операций, ему установили железные пластины. В ноябре снайперу приходилось передвигаться на инвалидной коляске, но сейчас он уже начал заниматься на брусьях.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 8 декабря президент России Владимир Путин заявил, что вся страна гордится подвигами участников специальной военной операции. Глава государства отметил, что солдаты и офицеры, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.