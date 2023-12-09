Киев, 9 декабря, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Компания «Укрэнерго» воспользовалась аварийной помощью зарубежных операторов системы передачи электроэнергии для компенсации дефицита в энергосистеме Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании в своём Telegram-канале.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Отмечается, что диспетчерский центр «Укрэнерго» был вынужден привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польши мощностью 300 МВт с 12:00 до 19:00 (13:00-20:00 мск).

По данным компании, на экстренную меру пришлось пойти для компенсации дефицита электроэнергии в системе. При этом главной причиной возникновения дефицита оператор назвал недостаточность генерирующих мощностей.

Уточняется, что за сутки один энергоблок ТЭС был выведен в аварийный ремонт, один — в плановый, а ещё несколько блоков в одном из регионов страны восстанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря в компании «Укрэнерго» сообщили, что Украина вынуждена аварийно импортировать электроэнергию из Польши, Румынии и Словакии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Отмечается, что похолодание увеличило потребление электроэнергии, это привело к возникновению дефицита в энергосистеме, сложилась тяжёлая ситуация. Диспетчерский центр «Укрэнерго» был вынужден привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Словакии, Румынии и Польши мощностью 700 МВт с 11:00 до 19:00 (с 12:00 до 20:00 мск), заявляли в компании.

Ранее также сообщалось, что в Днепропетровской области 9 декабря отключилась и была выведена в аварийный ремонт линия электропередачи. Из-за отключения линии 150 кВ без электричества на протяжении нескольких часов оставались жители региона, а также железная дорога, что привело к задержке движения ряда поездов, рассказали в министерстве энергетики Украины.