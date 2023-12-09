Вильнюс, 9 декабря, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Народ России, даже находясь под прессом западных санкций, остаётся самодостаточным и уверенным в своей правоте, заявил 8 декабря в эфире латвийской программы «И грянул Грэм» на YouTube покинувший Россию после начала СВО историк моды Александр Васильев.

РИА Новости / Владимир Трефилов

По его словам, жизнь в России удивительным образом остаётся насыщенной в условиях санкционных ограничений. В страну продолжают поступать и зарубежные автомобили, и все остальные товары.

Васильев признался, что поражён «невероятной уверенностью» жителей России в своей правоте. Россияне считают, что у них самые лучшие спортсмены, писатели, воины, политики и «вообще всё самое лучшее», сказал он. Граждане довольны и отечественными винами, и певцами, они уверены, что «их балерины перетанцуют всех других», отметил Васильев. Такова «ментальность», считает он.

«Эту ментальность надо только принять как данность», — сказал Васильев.

Вскоре после начала СВО Васильев покинул Россию и обосновался во Франции, но просил не считать свой отъезд эмиграцией. В интервью YouTube-каналу «Мадонна Мур» искусствовед заявлял, что живёт «на разные страны» и часто бывает за границей в силу обстоятельств, например, выступлений в Чехии, Латвии и Литве.

В мае 2022 года Васильев утверждал, что переезжать из России не планирует. При этом позднее, в августе 2023 года, он заявил, что спустя 40 лет артистов, сбежавших из России в связи с событиями на Украине, на родине якобы признают героями. По его словам, им поставят памятники за «вклад в мировую культуру».

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв отмечал, что Васильева пора наказать за высказывания, дискредитирующие Вооружённые силы России. Депутата возмутило то, что подобные «скользкие персонажи, в глубине души всегда истекающие ненавистью к России», до сих пор получают на родине поддержку.