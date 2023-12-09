Москва, 9 декабря, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0.

Александр Вильф/РИА Новости

В составе московского клуба голы забили нападающие Квинси Промес на второй минуте, Александр Соболев на восьмой и полузащитник Кристофер Мартинс Перейра на 50-й.

На сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 30 очков. «Крылья Советов» идут на шестом месте с 29 очками.

Как сообщало ИА Регнум, перед матчем «Крылья Советов» показали состояние поля на стадионе «Спартака» в Москве. В клубе отметили, что настраиваются на игру при любых условиях.

«Спартак» в этом матче играл без главного тренера Гильермо Абаскаля, который дисквалифицирован на три матча, один из которых условно. Тренер наказан за эпизод с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей во время игры в Грозном. Бериша побежал праздновать гол к трибунам соперников. При этом он прыгнул двумя ногами вперёд около Абаскаля, который после этого толкнул футболиста.