Москва, 9 декабря, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Подруга и портниха певицы Аллы Пугачёвой Любовь Аксёнова высказала мнение о том, что певица уехала за границу ради заботы о детях. Об этом сообщает МК.RU.

Vadim Tarakanov/Global Look Press Алла Пугачёва

По мнению Аксёновой, отъезд певицы не связан с её супругом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

«Она же понимает, что у них двое детей. Ей надо было в первую очередь о них думать! Как она могла детей бросить? Алла считает, что отец есть отец. И он должен воспитывать их. Мало ли, что с ней завтра будет. С кем дети останутся?» — приводит газета слова подруги певицы.

Аксёнова также уточнила, что Пугачёва не очень верит в своё долголетие, поскольку у неё «куча болячек».

Как передавало ИА Регнум, ранее певица Алла Пугачёва почувствовала себя плохо в одном из магазинов на Кипре. Так, один из посетителей бутика рассказал, что певица не скрывала плохого самочувствия и жаловалась продавцу на здоровье. Источник также отметил, что Пугачёва была вынуждена покупать обувь на размер больше, поскольку не смогла надеть пару прежнего размера.

Ранее Пугачёва в разговоре со своим супругом назвала отъезд из России «голожопингом». Об этом муж артистки рассказал в ходе своего выступления в Женеве. Шоумен рассказал зрителям, что после отъезда из России жизнь у знаменитой четы заметно ухудшилась. В одном из разговоров он решил предупредить Пугачёву о трудностях, с которыми им придётся столкнуться в процессе эмиграции из России, назвав это «дауншифтингом». Артистка же в ответ дала другое определение предстоящим неудобствам. В своём выступлении 47-летний артист вспоминал «жирные времена» в России и поездки в Ригу в отдельном прицепном вагоне поезда. Он констатировал, что «жизнь изменилась».