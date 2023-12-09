Лондон, 9 декабря, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Страны Запада не отправят на Украину военные корабли, потому что их могут перехватить российские военные, заявил основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса, слова которого приводит британское издание Express.

Petty Officer 1st Class Ryre Arc/Global Look Press

Чтобы доставить корабли на Украину, отметил он, им придётся пройти через Чёрное море, находясь в международных водах.

«И что помешает русским попытаться перехватить их по пути?» — задался вопросом он.

Мендоса уверен, что корабли для ВСУ поставлять опаснее, чем другие виды оборудования. Вместе с тем, эксперт подчеркнул, что и в таких условиях Запад должен продолжать оказывать помощь Киеву.

Как передавало ИА Регнум, из программы сотрудничества Североатлантического альянса (НАТО) и Украины на 2024 год исключили поставки летального оружия.

«Украина борется за себя <…>, но это не наша война», — сказал в связи с этим венгерский министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. Он также заявил, что страны НАТО дали понять, что в нынешних условиях ни о каком членстве Украины не может быть и речи.

НАТО не отправляет свои сухопутные войска на Украину из-за страха огромных потерь в боях против российских военных, заявлял ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.