Москва, 9 декабря, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Добавление в рацион жирной рыбы, овощей и оливкового масла в некоторых случаях помогут человеку снизить холестерин в организме. Об это рассказал кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев в интервью «Газете.Ru».

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По словам специалиста, при повышенном холестерине врачи всегда совмещают медикаментозную терапию с диетой. Среди наиболее эффективных диет выделяют средиземноморскую и диету DASH, обе из которых предполагают отказ от животных жиров в пользу жирной рыбы, овощей, фруктов, орехов и оливкового масла, подчеркнул Закиев.

Кроме того, физические упражнения являются благоприятным фактором при снижении холестерина, однако при значительном его повышении без помощи специалистов обойтись невозможно, сообщил врач изданию. При этом в любом случае по вопросам здоровья необходимо консультироваться с врачом.

Ранее кардиолог Юрий Конев завил, что для правильной работы сердца особенно опасны солёные, кислые, мочёные и содержащие холестерин продукты. Кардиолог также добавил в список вредных для сердца продуктов алкоголь, фастфуд, газировки и продукты, содержащие большое количество сахара.

Как передавало ИА Регнум, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что из-за частого употребления всех видов и вариантов алкоголя, солёных напитков типа рассола и сладких напитков (все виды газировки, морсы и соки в пакетах) у человека возможно сгущение крови, чточревато тромбообразованием, а затем и внезапной смертью.