Москва, 9 декабря, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Активисты движения «Ветераны России» попросили Следственный комитет РФ проверить историка моды Александра Васильева после его выступления в МГУ. Об этом сообщили в движении.

Саша Савельева/ТАСС Александр Васильев

Отмечается, что осудивший спецоперацию экс-ведущий «Модного приговора» вернулся в Москву и преподаёт студентам.

Как указали активисты, недопустимо то, что критиковавший СВО телеведущий учит чему-то студентов.

«Почему данный контракт до сих пор действует и не был расторгнут сразу после того, как Васильев эмигрировал и высказал свою позицию относительно страны? Почему этот человек до сих пор привлекается в качестве эксперта по моде и искусству на программу профессиональной подготовки «Теория и индустрия моды» философского факультета МГУ?» — поинтересовался председатель движения «Ветераны России» доброволец СВО Ильдар Резяпов.

Как передавало ИА Регнум, по словам Васильева, через 40 лет уехавших из России звёзд якобы признают героями и поставят им памятники. Васильев уверяет, что их прах, если они умрут за границей, перенесут в Москву со словами «мы были не правы».

В октябре глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв обратился в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России с запросом, он попросил предоставить данные о релокантах, которые могут быть причастны к финансированию Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также проверить высказывания некоторых публичных лиц.

В марте информация о том, что в эфир Первого канала вернут программу «Модный приговор» во главе с Александром Васильевым, вызвала у многих зрителей недовольство. В комментариях на странице Васильева и на сайте телеканала появились вопросы такого характера: «Ну как же так? Предателя в ведущие?», «Вернулся из городу Парижу? Поближе никого не нашлось?» Васильев много лет живёт во Франции, а в России работает.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») отмечал, что историка моды Александра Васильева пора наказать за высказывания, дискредитирующие Вооруженные силы России. По данным ряда СМИ, Васильев писал обращение к литовским чиновникам, в котором называл русских «оккупантами».