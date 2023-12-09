Вашингтон, 9 декабря, 2023, 15:21 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах растёт недовольство подходом администрации главы Белого дома Джо Байдена к конфликту на Украине, свидетельствуют результаты исследования американского исследовательского центра Pew Research Center.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Так, 39% жителей США поддерживают ответные меры Белого дома, тогда как 41% придерживаются обратного мнения.

Исследовательский центр отмечает, что в июне политику администрации американского лидера не поддерживали 35% опрошенных.

При этом доля противников политики Белого дома выросла как среди республиканцев, так и среди демократов. Так, 22% демократов не одобряют политику Байдена по Украине, среди республиканцев доля недовольных составляет 63%.

Опрос был проведён с 27 ноября по 3 декабря, в нём приняли участие 5,2 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Голосование не состоялось, так как за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51, при необходимых 60 голосах для принятия решения.

Байденасильно огорчила ситуация, в которой до сих пор не согласована дополнительная помощь Украине. Он считает прекращение поддержки Киева абсолютным сумасшествием. Это против интересов США, заявил глава Белого дома.

Согласно опросам, большинство соратников 81-летнего Байдена по Демократической партии хотят найти замену его кандидатуре, но партийный истеблишмент не желает с этим мириться. Выдвижение Байдена на второй президентский срок журналисты в статье для New York Post назвали жестоким. Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.