Москва, 9 декабря, 2023, 15:33 — ИА Регнум. В Москве в ночь с 10 на 11 декабря ожидаются аномальные морозы на 7–10 градусов ниже нормы, сообщила 9 декабря пресс-служба МЧС России на своём сайте.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, 10 и 11 декабря в Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы», — сказано в сообщении.

Министерство посоветовало москвичам одеваться по погоде, не оголять на улице щёки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки, одежда должна быть многослойной, а в помещении рекомендуют снимать обувь.

«На морозе старайтесь не стоять, двигайтесь. Наденьте головной убор (30% тепла теряется при непокрытой голове). Укройтесь от ветра. Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов и так далее», — отмечают в МЧС.

Придя с мороза домой, спасатели рекомендуют не пить сразу горячий чай и не принимать горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20–30 минут адаптироваться к комнатной температуре.

Автомобилистам следует строго соблюдать ПДД и помнить, что все узлы и агрегаты автомобиля должны быть исправны, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря на севере Иркутской области прогнозируется похолодание до минус 50 градусов. 9–12 декабря аномально холодная погода ожидается в Иркутске. Среднесуточная температура воздуха опустится на 11–17 градусов ниже климатической нормы.

Также первые морозы с температурой ниже минус 20 ºС зафиксированы в Московской области. Так, в ночь на 6 декабря в подмосковном Клину температура воздуха опускалась до –21,8 ºС, это вторые по силе декабрьские морозы в данном городе за последние десять лет, холоднее было лишь в декабре 2021 года, тогда столбик термометра падал до –25 ºС.

Аномальные морозы прогнозируют не только по России. 9–11 декабря на большей части территории Казахстана ожидается морозная погода без осадков, местами до –43 градусов. Тем временем жители севера страны получили ошибочное СМС о морозах в минус 380 градусов. В пресс-службе оператора прокомментировали ситуацию, отметив, что произошла техническая ошибка. В рассылке значок градуса (°) был заменен на 0.