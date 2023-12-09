Москва, 9 декабря, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Пострадавшие при стрельбе в Брянске подростки, эвакуированные в Москву, остаются в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил 9 декабря помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что обоих мальчиков прооперировали. Одного перевели из реанимации в травматологическое отделение, он находится в сознании. Второй подросток пока остаётся в медикаментозном сне.

«Состояние двоих подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, остается тяжёлым, но стабильным», — приводит «РИА Новости» слова Кузнецова.

Ещё три подростка, пострадавшие при стрельбе в гимназии № 5, остаются в больницах в Брянске в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 декабря 14-летняя девочка пришла с ружьём в гимназию в Брянске и открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. Одна из раненых скончалась на месте, ещё пятеро подростков были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе в учебное заведение.

Суд 9 декабря арестовал на два месяца Сергея Поддубного, директора частного охранного предприятия «Экскалибур», отвечавшего за охрану гимназии №5 в Брянске. Ранее правоохранители также задержали отца девочки, устроившей стрельбу, и охранницу гимназии.