Киев, 9 декабря, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Военнослужащий ВСУ застрелил трёх своих сослуживцев, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук со ссылкой на источники.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Инцидент в ночь на 9 декабря произошёл в городе Мирнограде на временно подконтрольной киевскому режиму территории ДНР. Боец находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Между четырьмя военными в процессе употребления спиртных напитков возник конфликт, в ходе которого один из военнослужащих схватил автомат Калашникова, выстрелами из которого убил трёх сослуживцев», — написал Мосийчук.

Он добавил, что в дальнейшем, осознав тяжесть совершённого поступка, он переместился в помещение летней кухни и покончил жизнь самоубийством.

Как сообщало ИА Регнум, два военных ВСУ застрелили сослуживца, чтобы попасть в российский плен. В районе населённого пункта Новосёловское ВС России нанесли огневое поражение украинским войскам в ходе боевых действий. В результате противник потерял большую часть солдат. При захвате позиций ВСУ российские военные обнаружили троих выживших, им предложили сдаться. Один из украинских бойцов попытался воспрепятствовать этому, его убили сослуживцы.