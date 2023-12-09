Нью-Йорк, США, 9 декабря, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Действия президента США Джо Байдена могут привести к прекращению военной поддержки Украины. Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times.

Michael Reynolds / ТАСС

В материале сказано, что желание Байдена заручиться поддержкой Республиканской партии, совместив в своём запросе к Rонгрессу помощь Киеву и Израилю с финансированием охраны южной границы, завело его в тупик, из-за чего дальнейшая поддержка Киева «висит на волоске».

«Президент Байден в прошлом месяце направил запрос в Конгресс о помощи Украине и Израилю, включив в него просьбу о выделении дополнительных денег на обеспечение безопасности на границе с Мексикой, что должно было стать сладкой пилюлей, призванной как разрешить кризис, так и заручиться поддержкой республиканцев», — уточняется в статье.

Несмотря на это, подобный шаг завёл американского лидера в сложное положение, так как оно спровоцировало республиканцев требовать ещё более широкого набора мер в преодолении кризиса на границе с Мексикой. Демократическая партия и вовсе раскололась во мнении по данному вопросу, что, вероятно, заставит Байдена пойти на некие уступки для разблокирования помощи Украине и Израилю, заключил журналист.

Как передавало ИА Регнум, законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Голосование не состоялось, так как за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51, при необходимых 60 голосах для принятия решения.

После этого, 8 декабря, официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби сообщил об отсутствии прогресса в вопросе выделения помощи Украине.