Лондон, 9 декабря, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Доставка товаров по всему миру перед Рождеством может быть нарушена из-за проблем с Панамским и Суэцким судоходными каналами, через которые должно пройти более половины контейнерных перевозок из Азии в Северную Америку и в обратном направлении, пишет британская газета Financial Times.

Hauke-Christian Dittrich/Global Look Press

В случае с Панамским каналом, отмечает издание, роль играет засуха. Так, озеро Гатун, питающее канал, пересохло из-за сильнейшей с 1950 года засухи в октябре. Кроме того, наблюдается потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Гендиректор Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе уточнил, что из-за проблем в Панамском канале задержаться могут поставки бытовой электроники, в том числе техники Apple.

«Есть товары, которые просто не успеют прибыть к этому Рождеству», — сказал он

В случае Суэцким каналом угрозу представляют нападения йеменских хуситов на суда. В ноябре они объявили, что намерены атаковать любые израильские суда в Красном море, и призвали другие страны «держаться подальше» от потенциальных целей.

Как передавало ИА Регнум, за последнее время сообщалось о нескольких случаях нападения в регионе хуситских мятежников. Так, 19 ноября они захватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находился экипаж в составе 22 человек. Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы готовы нанести удары по всем израильским гражданским судам в зоне досягаемости их средств поражения.

3 декабря с помощью ракет и беспилотников, выпущенных со стороны йеменских мятежников из движения «Ансар Аллах», в Красном море были атакованы американский военный корабль USS Carney и торговые суда Unity Explorer и Number.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания экономического и гуманитарного форума Россия — Африка сообщал, что Россия рассчитывает в течение ближайшего времени запустить индустриальную зону у Суэцкого канала в Египте. Он рассчитывает, что уже в 2023 году там начнётся строительство первых производственных мощностей, и выпущенные впоследствии в этой индустриальной зоне товары будут экспортировать во все страны континента.