Астана, 9 декабря, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Жители севера Казахстана получили ошибочное СМС о морозах в минус 380 градусов, сообщает 9 декабря «РИА Новости».

Петр Ковалев/ТАСС

«08.12.23 на территории СКО (Северо-Казахстанской области) сильный мороз до — 380 ℃. Отмена занятий 0-11 классы», — говорилось в сообщении оператора Tele2 (ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»).

В пресс-службе оператора прокомментировали ситуацию, отметив, что произошла техническая ошибка. В рассылке значок градуса (°) был заменен на 0. После обнаружения ошибки всем абонентам региона, куда пришли сильные морозы, было отправлено исправленное сообщение, уточнили в компании.

9-11 декабря на большей части территории Казахстана ожидается морозная погода без осадков, местами до -43 градусов, сообщили ранее в Казгидромете.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря жителей на севере Иркутской области предупредили о наступлении аномальных морозов — прогнозируется похолодание до минус 50 градусов. 9–12 декабря аномально холодная погода ожидается в Иркутске. Среднесуточная температура воздуха опустится на 11–17 градусов ниже климатической нормы.

Ранее в Московской области зафиксировали первые морозы с температурой ниже минус 20 ºС. Так, в ночь на 6 декабря в подмосковном Клину температура воздуха опускалась до –21,8 ºС, это вторые по силе декабрьские морозы в данном городе за последние десять лет, холоднее было лишь в декабре 2021 года, тогда столбик термометра падал до –25 ºС.