Москва, 9 декабря, 2023, 14:35 — ИА Регнум. ВС России нанесли удары по военному аэродрому Кульбакино Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 9 декабря.

Виктор Толочко/РИА Новости Бомбардировщик Су-24 ВКС России

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанск Харьковской области, поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах», — уточнили в ведомстве.

Днём ранее Минобороны сообщило, что российские штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении. В ведомстве подчеркнули, что удар был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами. После этого экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Кроме того, 8 декабря в министерстве рассказали, что российские средства ПВО сбили пять украинских самолётов за неделю. По данным Минобороны, средства ПВО сбили за неделю один вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Также были перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотных летательных аппарата.