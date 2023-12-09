Москва, 9 декабря, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства на Украине боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Град», а также оперативно-тактических ракет «Гром», сообщили 9 декабря в Министерстве обороны.

РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты были поражены, добавил Конашенков.

Также 9 декабря в Минобороны сообщили о поражении военной инфраструктуры на аэродроме Кульбакино в Николаевской области и уничтожении склада боеприпасов в Харьковской области. Потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, на купянском — до 105 военнослужащих, рассказал Конашенков.

8 декабря в Минобороны сообщали, что российские войска за минувшую неделю нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам на территории Украины. В результате ударов была поражена военная аэродромная инфраструктура ВСУ: арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов и военной техники, базы горючего. Также удары наносились по пунктам размещения украинских подразделений, формирований националистов и иностранных наёмников, отметил Конашенков.