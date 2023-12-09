Москва, 9 декабря, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Артист Юрий Антонов сравнил с комариным писком исполнение певицей Алсу его песни «Зеркало» в ходе музыкального шоу «Дуэты». Об этом он заявил ведущим в эфире шоу на телеканале «Россия».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Во время исполнения песни Антонов и Алсу не видели друг друга из-за специальной ширмы, а также слышали в наушниках искажённые голоса друг друга. Позже ведущие Сергей Лазарев и Николай Басков спросили артиста, как Алсу справилась с дуэтом.

«Я не слышал практически, там какой-то писк был такой комариный… Специально маскировали, наверное, да?» — сказал Антонов.

Он добавил, что по-особенному относится к Алсу из-за близкой дружбы с её отцом, предпринимателем Ралифом Сафиным. Песни Алсу, с которыми она вышла на эстраду, Антонов назвал очень удачными.

Народный артист России признался, что почти не слушает музыкальный эфир, так как предпочитает «пение птиц и шелест листвы».

Алсу призналась, для неё огромная честь спеть дуэтом с Антоновым, о таком она мечтала давно.

Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году дочь Алсу Микеллу Абрамову объявили победителем шестого сезона телевизионного шоу «Голос. Дети», однако за этим последовал скандал из-за накрутки голосов, которая подтвердилась в ходе разбирательства. Первый канал аннулировал результаты голосования.