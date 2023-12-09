Нижний Новгород, 9 декабря, 2023, 14:01 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде у супермаркета «Пятёрочка» на улице Краснозвёздной мужчина устроил пожар и чуть не погиб, сообщил 9 декабря Telegram-канал «112».

Виталий Аньков / РИА Новости

По данным канала, перед этим он кричал, что его преследуют и просил вызвать военных.

Пламя с него удалось сбить, однако пострадавший получил сильнейшие ожоги, его доставили в больницу, где врачи борются за его жизнь.

Личность мужчины устанавливается, он не сообщил имя врачам, продолжив в приёмном покое медучреждения кричать про врагов и военных, пока не получил успокоительное.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря в Москве в районе Северное Измайлово произошёл пожар в многоквартирном доме. В многоэтажном доме на улице 15-я Парковая загорелись постель с вещами в квартире на втором этаже. В результате возгорания погибли двое мужчин, которых обнаружили лежащими на кровати. Прибывшим на место спасателям удалось спасти из соседней квартиры двух человек, включая ребёнка.

В Челябинском городском округе, на территории СНТ «Аэропорт-2» 9 декабря загорелся садовый домик. В результате происшествия погибли двое детей, ещё три человека числятся пострадавшими. Пожар удалось ликвидировать.