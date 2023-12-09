София, 9 декабря, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания Болгарии устроили стычку из-за спора о передаче Украине более 100 списанных бронетранспортёров. Об этом написало издание Blitz.

Кадр из видео

На парламентских слушаниях лидер оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что руководство страны действует в ущерб интересов болгар, передавая Украине миллиарды. Кроме того, Костадинов назвал депутатов, которые выступают за продолжение финансирования Украины «унизительными» за то, что те служат иностранным национальным интересам. После этого председатель собрания Росиц Киров объявил перерыв в 15 минут.

«Ивайло Чорбов в сопровождении других депутатов от группы быстрыми шагами добрался до места, где сидел народный депутат Манол Пейков. Чорбов бросился на него в тот момент, когда Пейков сидел на своем месте, но в мгновение ока вмешались другие и сорвали бой», — сказано в материале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851816" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум 4 декабря, президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники, одобренное 22 ноября парламентом. По его мнению, пограничная охрана и спасатели нуждаются больше, чем Украина. Он вернул соглашение на новое рассмотрение в парламент.

Перед этим, в октябре, болгарский лидер заявил, что дальнейшие поставки оружия ВСУ не приведут к разрешению конфликта. По его мнению, Европа не может позволить себе продолжать этот конфликт, поэтому необходимо искать подходы для восстановление мира на Украине.

Кроме того, 1 декабря депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Украина всё больше становится похожа на бездонную бочку, а ФРГ, на фоне отстранения США от помощи Киеву и отказа от неё некоторых стран ЕС, стала вторым по величине поставщиком вооружения ВСУ.

Депутат отметила, что за период вооружённого конфликта на Украине, по данным правительства ФРГ, немецкая сторона передала Киеву налоговых средств на 24 млрд евро на оружие и выплаты в бюджет Украины.

По словам политика, Евросоюз за это же время оказал Украине финансовую помощь в размере 85 млрд евро, в то время как почти четверть бюджета сообщества финансируется за счёт германских налогоплательщиков.