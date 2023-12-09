Москва, 9 декабря, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Банковские приложения являются одними из самых уязвимых, их легко могут атаковать мошенники. Об этом рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что смартфоны на Android подвержены атакам вирусов-кейлоггеров, при помощи которых злоумышленники пытаются перехватить пароли. При этом другие вирусы — трояны, способны управлять телефоном и осуществлять действия от имени пользователей, уточнил эксперт.

Он добавил, что зачастую мошенники звонят под видом менеджеров или отправляют смс, оформленные под официальную рассылку для получения связки логин-пароль или кода из смс для входа в программу.

Мясоедов предупредил, что если мобильный банк не защищён дополнительными средствами аутентификации или же периодически не просит обновлять пароль, то злоумышленники могут достичь своей цели.

«Из-за санкционного давления некоторые банки потеряли возможность публиковаться в магазинах приложений под официальными именами, поэтому предлагают скачивать свой софт альтернативными способами. Но этим маскируют свои уловки и злоумышленники», — приводит агентство «Прайм» слова эксперта.

Он добавил, что чаще всего хищения средств происходят из-за невнимательности самих клиентов. Мясоедов призвал пользователей внимательно следовать рекомендациям банков, а также пользоваться антивирусами, которые блокируют все наиболее распространенные схемы.

Ранее в ФСБ предупредили, что телефонные мошенники начали представляться сотрудниками ФСБ России и склонять граждан к совершению терактов. По данным ведомства, злоумышленники используют схему, при которой телефоны показывают не настоящие номера, а номера телефонов доверия российских правоохранительных структур. Российских граждан просят помочь в «поимке преступников». Сообщается, что сначала «помощь» заключается в том, чтобы взять кредит или продать имущество, чтобы перечислить деньги на определённые счета. Если это удаётся, то злоумышленники предлагают более активные действия.

С 1 октября вступили в силу новые правила Центрального банка России, позволяющие быстрее выявлять телефонных мошенников. С начала октября ЦБ начал получать от банков максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов. До этого указывался лишь конечный получатель похищенного, а новые правила позволят раскрыть информацию о спорных переводах по более чем 50 признакам.

Так, сомнительными оцениваются случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических точках. Кроме того, под подозрение попадают оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона. Также банки должны обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с компьютера или нового телефона.