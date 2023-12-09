Балашиха, Московская область, 9 декабря, 2023, 13:25 — ИА Регнум. В Московском областном онкологическом диспансере 49-летней пациентке удалили восьмикилограммовую опухоль груди, сообщает Минздрав Московской области.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отмечается, что жительница Балашихи обратилась в медучреждение с жалобами на периодические боли в области груди и сильную одышку. В ходе обследования у неё выявили опухоль молочной железы.

Женщина рассказала, что неприятные симптомы её беспокоили полтора года, но к врачам она не обращалась. Восьмикилограммовое новообразование удалось полностью удалить.

Спустя неделю после операции пациентку выписали на амбулаторное лечение. Врачи напомнили, что женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию один раз в год.

Как сообщало ИА Регнум, ранее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина рассказала о большой проблеме с онкологической заболеваемостью. В структуре смертности женщин от онкологических заболеваний фактически 31% — это смертность от рака органов репродуктивной системы молочной железы.

28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале выпуска в столице России препарата для лечения онкологических заболеваний с помощью света,не имеющего аналогов за рубежом.