Москва, 9 декабря, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» показал состояние поля на стадионе «Спартака» в Москве. Соответствующие фото опубликованы в Telegram-канале клуба.

Официальный канал ПФК «Крылья Советов»

«Минус 11,5 градуса Цельсия в Москве. Матч состоится», — говорится в сообщении.

В клубе также отметили, что настраиваются на игру при любых условиях.

«Сомнений, что игра состоится, не было. Понимали, что даже если было бы минус 15–16 градусов, проще будет сыграть этот матч. Общее командное настроение было таким же», — сказал главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

Матч состоится 9 декабря в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря в Москве, несмотря на сильный снегопад, состоялся матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Ростовом». Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу московского клуба.

Матч проходил на сильно заснеженном поле. Из‑за снега в первом тайме даже временно приостанавливали встречу для очистки поля. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал дебилами тех, кто разрешил играть в снегопад, за что впоследствии был дисквалифицирован.