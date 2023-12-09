Москва, 9 декабря, 2023, 13:25 — ИА Регнум. В штабе «Народного фронта» в Москве 9 декабря прошло первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году.

Михаил Терещенко/ТАСС

Начал собрание председатель Народного фронта, герой ДНР Артём Жога, предложивший накануне президенту выдвинуться на новый срок. В тот же вечер он позвонил секретарю генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку и руководителю исполкома «Народного фронта» Михаилу Кузнецову с предложением провести организационное совещание инициативной группы по выдвижению на следующий день, 9 декабря.

Кузнецов и Турчак начали сбор представителей волонтёрских, общественных, политических организаций, а также спорта, науки, образования, здравоохранения и культуры.

«Мы решили создать инициативную группу для выработки алгоритма действий. Спасибо за предоставленную площадку «Народного фронта». Я знаю, что у многих были свои планы и задачи. Полина Гагарина должна была сегодня улететь, но она согласилась с нами принять участие. Огромное спасибо», — сказал Жога на заседании.

Собравшиеся в исполкоме «Народного фронта» политики, известные артисты и спортсмены, представители науки, образования, здравоохранения, бизнеса решили провести собрание инициативной группы, которая примет решение о поддержке выдвижения Путина кандидатом на выборах 16 декабря. Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков предложил сделать это в концертном зале Зарядье в центре Москвы.

«Я предложил обратиться к концертному залу «Зарядье», чтобы в субботу 16 декабря провести там собрание. Директор Иван Рудин поддержал нашу инициативу, поэтому собрание группы избирателей пройдет в «Зарядье» 16 декабря», — сказал он.

Согласно закону «О выборах президента Российской Федерации», кандидату-самовыдвиженцу необходимо создать для поддержки группу избирателей из не менее 500 граждан России, обладающих активным избирательным правом. Перед президентскими выборами 2018 года Путин заявил, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец. Тогда в инициативную группу вошли 668 человек — депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители парламентской и непарламентской оппозиции.

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Как передавало ИА Регнум, 8 декабря Артём Жога рассказал, что передал президенту России Владимиру Путину просьбу жителей новых регионов, бойцов СВО и других россиян пойти на выборы в 2024 году, и тот ответил согласием.

«Со мной были матери ребят, которые погибли, был Герой труда, глава одного из предприятий нашей России, был человек — шахтёр из Забайкальского края», — сказал он, отметив, что все сошлись в правильности мысли о необходимости попросить Путина выдвинуть свою кандидатуру.

Российский лидер, в свою очередь, отметил, что в разное время у него были по этому вопросу «разные мысли», но «сейчас время такое», что он счёл необходимым участвовать в выборах.

Президентские выборы пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. Путин, у которого истекает второй подряд и четвертый в совокупности срок полномочий, имеет право вновь выставить свою кандидатуру.