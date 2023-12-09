Москва, 9 декабря, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Несколько крупных российских ретейлеров поддержали предложение ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Анна Рыжкова ИА Регнум

Отмечается, что ФАС России предложила ретейлерам в качестве временной меры рассмотреть возможность ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5%. Это предложение поддержала торговая сеть «Верный», она уже ограничила наценки при закупке на тендерах, уточнили в ведомстве. По данным пресс-службы, сейчас прорабатывается вопрос аналогичного ограничения при закупках по долгосрочным договорам поставки.

Помимо этого, наценку на уровне до 5% на один товар в каждой категории яиц ограничил гипермаркет «Глобус», «Азбука вкуса» — до 10% на яйцо куриное «Окское» категории С2.

В пресс-службе отметили, что «Глобус» и «Азбука вкуса» впервые присоединились к инициативе по ограничению наценок на социально значимые продовольственные товары.

Рост цен на куриные яйца потребовал вмешательства на высшем уровне. Так, 8 декабря генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить деятельность производителей куриных яиц и розничных продавцов этого товара, а также пресечь вероятные нарушения. По данным Росстата, в среднем в России за год яйца подорожали более чем на 42%.

ФАС 1 декабря предложила российским розничным сетям до марта ограничить наценку на куриные яйца в размере не более 5%. Ведомство объяснило инициативу значительным ростом цен на социально значимый продукт питания.

В Минсельхозе полагают, что рост спроса (и рост цен) вызваны дефицитом из-за растущего экспорта. Ещё в конце октября министерство предложило запретить вывоз из России яйца птицы на полгода, чтобы сдержать рост цен и не допустить дефицита. Предложение вступило в силу 1 декабря.