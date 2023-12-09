Париж, 9 декабря, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Суд в Париже признал виновными шестерых подростков, которые в 2020 году убили учителя истории Самюэля Пати, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Vincent Isore/Global Look Press

Подростки получили тюремные сроки от 14 месяцев условно до полугода лишения свободы. Так, подросток, который следил за учителем и передавал убийце данные о его местонахождении, получил два года, из которых шесть месяцев представляют собой реальный срок, 18 месяцев — условный.

Ученица колледжа, с чьих обвинений началась травля учителя, была приговорена к 18 месяцам лишения свободы условно. Других подробностей телеканал не приводит.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября 2020 года во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин 18-летний Абдулла Анзоров убил и обезглавил учителя Самуэля Пати, который на лекциях по свободе слова демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo. После убийства учителя во Франции задержали 15 человек. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал данное преступление как теракт.