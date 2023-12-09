Омск, 9 декабря, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Гражданин Белоруссии Сергей Еремеев, обвиняемый в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, отправлен в СИЗО. Об этом 9 декабря сообщил Центральный районный суд Омска.

Алексей Петров/ТАСС Сергей Еремеев

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 1 месяц 23 суток — до 30 января 2024 года. Он будет содержаться в СИЗО города Омска.

Теракт

29 ноября в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали во время движения загорелся вагон поезда. ЧП проищошло в ночное время на перегоне Итыкит — Окусикан. В результате происшествия никто не пострадал.

30 ноября поезд, в составе которого было 14 цистерн, в том числе три с авиационным топливом, взорвался, когда проезжал по Северомуйскому тоннелю. В этом случае также обошлось без пострадавших.

Мотивы диверсанта

7 декабря сотрудники ФСБ России раскрыли теракт и задержали исполнителя. Им оказался гражданин Белоруссии. Он признался, что совершил подрыв двух поездов по заданию проживающего в Литве соотечественника, который действовал под контролем украинских спецслужб.

Он рассказал, что забрал восемь взрывных устройств из тайника, привёз на автомобиле в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов. В результате они сработали при движении составов в Северомуйском тоннеле.

Позже в суде обвиняемый признал, что хотел парализовать движение на железной дороге, чтобы помешать перевозке военных грузов.

Предыдущие теракты

В Рязанской области 1 декабря силовики задержали мужчину, подозреваемого в совершении по заданию украинских кураторов теракта на железной дороге. Ранее он установил на железной дороге самодельное взрывное устройство. В результате с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги. В результате 15 вагонов получили повреждения.

Злоумышленник рассказал, что его завербовал в феврале 2023 года сотрудник главного управления разведки украинского минобороны. Затем мужчина прошёл диверсионную подготовку в Латвии при участии местных спецслужб. Теперь в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.