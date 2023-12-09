Москва, 9 декабря, 2023, 13:01 — ИА Регнум. В Москве задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ранений двум сотрудникам Росгвардии. Здоровью раненых военнослужащих ничто не угрожает, рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии.

Иван Шилов ИА Регнум

«По факту нападения на двух военнослужащих Росгвардии органами внутренних дел проводится проверка. Подозреваемый задержан. Военнослужащим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что житель Москвы ранил двух сотрудников Росгвардии из травматического пистолета. По данным Telegram-канала «112», инцидент произошёл в ночь на 9 декабря на улице Твардовского. В ходе конфликта мужчина выстрелил в оппонентов и скрылся.

Один из офицеров получил огнестрельное ранение щеки, второй был ранен по касательной в голову. По информации канала, сотрудники Росгвардии были не при исполнении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года петербургский суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении задержанной на концерте Zero People Натальи Артёмовой. Женщину ранее обвинили в применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти. Артёмова, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напала на сотрудника ОМОН, ударив его ладонями по голове и в область груди. Она была задержана, позже признала вину и раскаялась. Инцидент произошёл, когда силовики нагрянули на подпольный концерт группы Zero People. Причиной рейда стали антироссийские высказывания музыкантов.