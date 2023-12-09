В Москве задержали мужчину, стрелявшего в росгвардейцев
В Москве задержали напавшего на двух росгвардейцев мужчину
Москва, 9 декабря, 2023, 13:01 — ИА Регнум. В Москве задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ранений двум сотрудникам Росгвардии. Здоровью раненых военнослужащих ничто не угрожает, рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии.
«По факту нападения на двух военнослужащих Росгвардии органами внутренних дел проводится проверка. Подозреваемый задержан. Военнослужащим оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее сообщалось, что житель Москвы ранил двух сотрудников Росгвардии из травматического пистолета. По данным Telegram-канала «112», инцидент произошёл в ночь на 9 декабря на улице Твардовского. В ходе конфликта мужчина выстрелил в оппонентов и скрылся.
Один из офицеров получил огнестрельное ранение щеки, второй был ранен по касательной в голову. По информации канала, сотрудники Росгвардии были не при исполнении.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года петербургский суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении задержанной на концерте Zero People Натальи Артёмовой. Женщину ранее обвинили в применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти. Артёмова, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напала на сотрудника ОМОН, ударив его ладонями по голове и в область груди. Она была задержана, позже признала вину и раскаялась. Инцидент произошёл, когда силовики нагрянули на подпольный концерт группы Zero People. Причиной рейда стали антироссийские высказывания музыкантов.