Уфа, 9 декабря, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Полицейские разыскивают в Уфе неизвестного мужчину, который нанёс нескольким прохожим травмы, в том числе смертельные. Об этом сообщает 9 декабря пресс-служба управления МВД по Башкирии в Telegram-канале.

Кадр из видео

Отмечается, что несколько человек сообщили в полицию о мужчине, который напал на них около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге, нанёс телесные повреждения и скрылся. Нападения стали поводом для возбуждения нескольких уголовных дел.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, в том числе по записям с камер наблюдения. Предположительно, он может скрываться около ТРК «Планета» или микрорайона Сипайлово. На вид мужчине около 18–20 лет, телосложение худощавое. На нём были красная шапка, тёмно-синяя куртка, чёрные штаны и светлые кроссовки. Лицо нападавший скрыл за медицинской маской.

Одна из пострадавших от нападения — 81-летняя женщина — скончалась в больнице 7 декабря. Вечером 25 ноября на улице Братьев Кадомцевых злоумышленник без видимых причин ударил её по голове, предположительно, кастетом, пробив голову.

В следственном управлении СКР по региону сообщили, что в отношении неизвестного возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

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