Лондон, 9 декабря, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Сбои в мировых цепочках поставок из-за проблем на Панамском и Суэцком каналах ставят под угрозу доставку рождественских товаров в 2023 и 2024 годах, пишет Financial Times со ссылкой на представителей отрасли.

Mauricio Valenzuela/Global Look Press

В случае с Суэцким каналом угрозу представляют нападения йеменских мятежников-хуситов на торговые суда.

«К этому Рождеству мало что можно сделать. Но если ничего не будет сделано, я думаю, что существует риск дефицита и в течение следующего года», — сообщил глава британского института экспорта и международной торговли Марко Форджионе.

По его словам, после нескольких месяцев задержек с прохождением Панамского канала бытовая электроника может оказаться недоступной. Кроме того, добавил он, импортёрам стало трудно своевременно приобретать рождественские украшения.

Если участившиеся нападения на суда вблизи Суэцкого канала со стороны хуситов усилятся, то в совокупности с засухой в Панаме последствия будут «катастрофическими», заключил Форджионе.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября телеканал Al Hadath сообщил, что хуситские мятежники захватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находился экипаж в составе 22 человек. Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы готовы нанести удары по всем израильским гражданским судам в зоне досягаемости их средств поражения.

29 ноября эсминец Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки USS Carney, находящий у Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море и Аденский залив Аравийского моря, сбил запущенный с территории Йемена беспилотный летательный аппарат. 3 декабря американский военный корабль USS Carney и торговые суда Unity Explorer и Number 9 атаковали в Красном море с помощью ракет и беспилотников, выпущенных со стороны йеменских мятежников из движения «Ансар Аллах».