Москва, 9 декабря, 2023, 12:53 — ИА Регнум. В Музее Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония гашения почтовых марок серии «Герои Российской Федерации». К гашению был изготовлен специальный штемпель с датой выхода в почтовое обращение.

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Серия посвящена российским военнослужащим, которые проявили отвагу, мужество и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга и удостоены звания Героя России посмертно.

На десяти миниатюрах помещены портреты Вадима Герасимова, Нурмагомеда Гаджимагомедова, Сергея Сухарева, Алексея Калмыкова, Александра Жихарева, Дениса Зорина, Владимира Зозулина, Александра Потапова, Эдуарда Дьяконова, Бориса Журавлёва. На каждой почтовой марке также изображены сцена боевых действий и медаль «Золотая Звезда».

Тираж марок — по 60 тысяч экземпляров каждой. Все марки с 9 декабря поступили в почтовое обращение, их можно приобрести в отделениях почтовой связи.

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» 8 декабря заявил, что подвигами участников специальной военной операции гордится вся Россия. Российский лидер отметил, что солдаты и офицеры, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.

Ранее Путин заявил, что страна отдаёт должное стойкости всех бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. По его словам, все военные вне зависимости от национальности сражаются за Россию. Путин подчеркнул, что заинтересованность в судьбе Родины и готовность защищать её являются отличительными чертами русского народа.

Президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского собора 28 ноября объявил минуту молчания в память о погибших участниках спецоперации. Российский лидер заявил тогда, что бойцы СВО защищают подлинную свободу.