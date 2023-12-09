Москва, 9 декабря, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Историк литературы и литературный критик, кандидат филологических наук Андрей Немзер умер на 67-м году жизни, сообщил 9 декабря литературовед и публицист Александр Архангельский в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кавашкин Борис/ИТАР-ТАСС Андрей Немзер

«Андрей Немзер умер. Какая-то важная часть жизни оборвалась», — написал он.

Причины смерти и дата прощания не сообщаются.

Немзер родился и вырос в Москве. Учился в физико-математической школе, окончил филологический факультет Московского государственного университета (1979).

Работал заведующим отделом критики журнала «Литературное обозрение» (1983–1990), обозревателем в газетах «Независимая газета», «Сегодня» (1994–1996), «Время МН»-«Время новостей». Преподавал в Российской театральной академии (1999–2002). С 2002 года преподавал в ВШЭ на кафедре словесности Отделения деловой и политической журналистики. Шесть раз избирался студентами «лучшим преподавателем».

Он автор книг «Красное колесо Александра Солженицына: опыт прочтения» и «При свете Жуковского: очерки по истории русской литературы», посвящённых русской литературе от начала ХIX до начала ХХI века.