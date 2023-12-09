Москва, 9 декабря, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Владельцы смартфонов с операционной системой Android чаще становятся жертвой мошенников, использующих вредоносное программное обеспечение, так как на такие телефоны можно устанавливать самые разные приложения с ненадёжных сайтов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 декабря заявил эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц.

Mateusz Slodkowski/Global Look Press

Ранее директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в интервью агентству «Прайм» заявил, что банковские приложения для смартфонов — одни из самых уязвимых, потому что их легко могут атаковать мошенники.

«Проблема не столько в банковских приложениях, сколько в том, что на Android легко устанавливаются всевозможные третьи приложения с неофициальных сайтов. Люди что-то скачивают по ссылкам и устанавливают. В итоге на телефон может попасть кейлоггер, который будет следить за экраном вашего смартфона, получать его скриншоты и так далее. Кроме того, злоумышленники могут получить доступ и к камере, и к аудио, и ко всей другой вашей информации на телефоне. И всё это, как правило, из-за незащищённого ПО или ПО с вредоносными элементами. Иными словами, самые большие проблемы себе создают сами пользователи», — сказал Лифшиц.

Он не согласился с тем, что банковские приложения как-то особенно уязвимы. Проблема именно в платформе Android, что связано с её открытостью и распространением соответствующего ПО. То есть злоумышленникам гораздо проще имплементировать что-то на такую платформу.

«В такой ситуации совет может быть только один — не скачивать ничего с посторонних сайтов. То есть соблюдать общие правила цифровой гигиены, не проходить по незнакомым ссылкам, не переходить по ссылкам из спам-сообщений в почте, не переходить по ссылкам от неизвестных людей», — сказал Лифшиц.

Кроме того, он посоветовал владельцам Android купить себе антивирусный пакет от любого известного производителя. Они все используют фактически один репозиторий, то есть базу данных вирусов. Поэтому нет особой разницы, какой именно антивирус установлен на телефон.

«Впрочем, есть конспирологическая версия, что самая большая угроза исходит от производителей антивирусов. То есть что они сами создают вирусы для того, чтобы нечестно конкурировать на глобальном рынке. И не исключено, что так оно и есть. Такие обвинения звучали не раз», — уточнил Лифшиц.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что эксперты Лиги цифровой экономики советуют гражданам установить на свои гаджеты приложение, позволяющее определять телефонный номер. Подобные программы подсказывают абоненту об опасности в случае присутствия номера в специальной информационной базе. И если номер отметится как спам или вредоносный, трубку брать не следует.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что некоторые мошенники перед совершением преступления составляют «профили» своих жертв, применяя персональный подход, в отличие от тех, кто действует наугад. Такую информацию злоумышленники могут получить не только из баз данных, которые были украдены, но и из социальных сетей. Как оказалось, мошенники обычно имеют внушительный объём данных о потенциальной жертве, вплоть до состава семьи, места работы, депозитов в банке и финансового положения.