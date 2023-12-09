Екатеринбург, 9 декабря, 2023, 12:23 — ИА Регнум. В Свердловской области прокуратура выясняет обстоятельства инцидента в детском саду, где трёхлетней девочке вывихнули руку, говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным надзорного ведомства, воспитательница, заметив, что ребёнок лежит на полу, решила поднять его и потянула вверх за руку.

Девочка заплакала, однако никакой медицинской помощи воспитательница ей не оказала. Телесные повреждения заметила мать ребёнка, когда она привела его домой из детского сада.

В травмпункте поставили предварительный диагноз — подвывих левого предплечья. В самом детском саду пояснили, что девочка якобы неудачно упала.

Следователями проводится процессуальная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье о халатности после гибели девочки, пострадавшей на горке в детском саду.

Девочка пролезла между элементами пола детского игрового комплекса, не отвечающего требованиям безопасности вследствие отсутствия комплектующей детали — бруса, и головой застряла между элементами пола игрового комплекса